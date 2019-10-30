Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия испытает супероружие 

Lenta.ru 15 минут назад
Россия испытает супероружие
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России начнет проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 года. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве.
На первом этапе будет проведено не менее пяти тестовых запусков. Ракету с массогабаритным макетом боевой части запустят с космодрома «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке. После этого будет проведен испытательный пуск из расположения действующей 62-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Такой запуск будет проведен впервые за последние 30 лет, отмечает газета.
Источник издания отметил, что если характеристики будут соответствовать заявленным, ракетный комплекс поставят на вооружение уже в 2021 году.
В июле 2019 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ведутся работы по снижению издержек на производство «Сармата». Он добавил, что к концу 2019-го планируется завершить значительную часть огневых испытаний и спустя год выйти на завершающую стадию тестовых пусков.
Летом на военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые были раскрыты характеристики новой МБР. Сообщалось, что дальность стрельбы «Сармата» составит 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, длина ракеты — 35,5 метра. «Сармат» будет оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.
В апреле этого года президент России Владимир Путин заявил, что РС-28 «Сармат» успешно проходит завершающую стадию испытаний.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Последние новости
Стало известно о новой жертве банды Цапков Стало известно о новой жертве банды Цапков Загадочный космический объект подал признаки жизни Загадочный космический объект подал признаки жизни Путин открыл памятник Евгению Примакову Путин открыл памятник Евгению Примакову
Комментарии 
Теги:
Войска , Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Министерство обороны , Роскосмос , РВСН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рэпер получил пулю в живот после концерта
Российский рэпер получил пулю в живот после концерта21
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных1
В космосе засняли «зловещее лицо»
В космосе засняли «зловещее лицо»
Ведущий сравнил жителей Донбасса с животными
Ведущий сравнил жителей Донбасса с животными8
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Грета Тунберг отказалась от экологической премии3
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия Оружие
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение