В Астрахани стартовали учения «БАРС-2019»

В Астрахани стартовали российско-сербские учения «БАРС-2019»

В учении принимают участие экипажи ВКС России , ВВС и войск ПВО Сербии

Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение «БАРС-2019» в Астраханской области

Торжественная церемония открытия ЛТУ состоялась на аэродроме Приволжский.

«В учении принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29смт и вертолетах Ми-8АМТШ. Всего будет задействовано более 10 единиц авиационной техники ВКС России», — сообщили в Минобороны России.

В рамках учения летчикам двух стран предстоит выполнять полеты в составе смешанных экипажей, а также отрабатывать задачи по предназначению, включая перехват воздушных целей, воздушный бой, элементы сложного и высшего пилотажа, применение авиационных средств поражения по наземным целям, а также десантирование подразделения ВДВ и задачи поисково-спасательного обеспечения.