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В Астрахани стартовали российско-сербские учения «БАРС-2019» 

ТК «Звезда» + ещё 1
В Астрахани стартовали учения «БАРС-2019»
Фото: ТК «Звезда»
В учении принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии.
Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение «БАРС-2019» в Астраханской области.
Торжественная церемония открытия ЛТУ состоялась на аэродроме Приволжский.
«В учении принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29смт и вертолетах Ми-8АМТШ. Всего будет задействовано более 10 единиц авиационной техники ВКС России», — сообщили в Минобороны России.
В рамках учения летчикам двух стран предстоит выполнять полеты в составе смешанных экипажей, а также отрабатывать задачи по предназначению, включая перехват воздушных целей, воздушный бой, элементы сложного и высшего пилотажа, применение авиационных средств поражения по наземным целям, а также десантирование подразделения ВДВ и задачи поисково-спасательного обеспечения.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Астраханская Область , Астрахань , Сербия
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