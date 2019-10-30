Казахстан договорился о военном сотрудничестве с Турцией

Депутаты мажилиса парламента Казахстана ратифицировали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве страны с Турцией . Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Соглашение подразумевает сотрудничество Нур-Султана Анкары в вопросах военной подготовки и обучения военных, проведение совместных учений и миротворческих операций, а также проведение совместных военных и научно-технических исследований и сотрудничество в оборонной промышленности. Стороны будут ежегодно составлять план действий для реализации этого сотрудничества.

Двустороннее соглашение было подписано представителями Турции и Казахстана осенью 2018 года. По словам заместителя министра обороны страны Тимура Дандыбаева, цель этого соглашения заключается в «дальнейшем развитии долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией».

В августе бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал выстроить новую систему контроля над ядерным оружием и его распространением по миру. Он отметил, что крайне актуальным является вопрос о внедрении эффективной системы юридически обязательных гарантий безопасности со стороны ядерных держав, которые должны быть предоставлены безъядерным странам и государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия.