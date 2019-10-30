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Казахстан договорился о военном сотрудничестве с Турцией 

Lenta.ru + ещё 2 30 минут назад
Казахстан договорился о военном сотрудничестве с Турцией
Фото: РИА Новости
Депутаты мажилиса парламента Казахстана ратифицировали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве страны с Турцией. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
Соглашение подразумевает сотрудничество Нур-Султана и Анкары в вопросах военной подготовки и обучения военных, проведение совместных учений и миротворческих операций, а также проведение совместных военных и научно-технических исследований и сотрудничество в оборонной промышленности. Стороны будут ежегодно составлять план действий для реализации этого сотрудничества.
Двустороннее соглашение было подписано представителями Турции и Казахстана осенью 2018 года. По словам заместителя министра обороны страны Тимура Дандыбаева, цель этого соглашения заключается в «дальнейшем развитии долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией».
В августе бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал выстроить новую систему контроля над ядерным оружием и его распространением по миру. Он отметил, что крайне актуальным является вопрос о внедрении эффективной системы юридически обязательных гарантий безопасности со стороны ядерных держав, которые должны быть предоставлены безъядерным странам и государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия.
В 2018 году МИД Казахстана опроверг слухи о размещении военных баз США на Каспии. Поводом для подобных домыслов стало внесение изменений в двустороннее казахстанско-американское соглашение от 2010 года. Изменения заключались во включении портов Актау и Курык в маршрут транзита, что позволяет осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан через Каспийское море.
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Теги:
Войска , Армия , Ближний Восток , СНГ , Безопасность , Нурсултан Назарбаев , МИД , ИА Sputnik , Анкара , Турция
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