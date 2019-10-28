Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершит визит на Украину по приглашению властей страны, визит начнется в Одессе, куда прибудет постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей, сообщает пресс-служба альянса. «Визит начнется в Одессе 30 октября, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители НАТО посетят постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG2). Четыре противоминных судна НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пришвартованы в Одесском порту в рамках патрулирования в Черном море», — говорится в сообщении. На следующий день, 31 октября, Столтенберг должен отправится в Киев, где проведет заседание комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в парламенте Украины.
В Одессу прибудут четыре корабля НАТО
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