Еще пять стран решили разместить базы РФ

Растет количество стран, которые просят Россию разместить военные базы на их территории

Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Москва , 27 октября — "Вести. Экономика". Главы пяти стран региона Сахель (G5: Мавритания Чад ) намерены обсудить с Россией возможность размещения в этих странах российских военных баз или советников. Ряд стран Азии и Латинской Америки также выразил желание иметь у себя российские военные базы.

Порт Тартус

Василий Небензя. Регион Сахель не может справиться с угрозами терроризма "без такой страны, как Россия", заявил глава постоянного секретариата G5 Sahel Маман Самбо Сидику. Россия оказывает поддержку силовым структурам стран Сахеля, создавшим совместный военный контингент для борьбы с терроризмом и оргпреступностью, заявил ранее постоянный представитель России при ООН

Россия приветствует создание странами G5 совместных сил по противодействию террористической угрозе, которые одобрены резолюцией СБ ООН . "Исходим из того, что это адекватный ответ на региональные вызовы в русле принципа "африканским проблемам — африканские решения". Убеждены, что только таким образом можно добиться устойчивого мира в Африке", — подчеркнул Небензя.

В свою очередь Центрально-Африканская Республика (ЦАР) обсуждает с Россией возможность размещения российской военной базы. В стране создан центр подготовки местных военнослужащих, российские военные советники обучают армию ЦАР бороться с террористическими и бандитскими формированиями.

"Мы продолжаем работать с национальным Минобороны и Минобороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности. Я попросил Россию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом. Есть и поставки оружия из России. Первая партия доставлена какое-то время назад, а совсем недавно было еще две поставки. Это дает силы нашим военным выполнять свою задачу", — подчеркнул президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Обстановка в ЦАР обострилась в декабре 2013 г., когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.

Российские военные базы и пункты материально-технического обеспечения (МТО) расположены в пяти государствах Договора о коллективной безопасности (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия и Армения), а также в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

В Сирии размещена военно-морская база России (порт Тартус), которая является главным оплотом ВМФ России в Средиземном море, а также авиационная база на сирийском аэродроме "Хмеймим". База ВМФ именуется 720-м пунктом МТО и существует здесь еще с советских времен.

В 2009 г. президент Венесуэлы Уго Чавес предложил президенту Владимиру Путину разместить в Венесуэле военную базу для дальней авиации России. В стране работает некоторое количество российских военных специалистов, которые помогают обслуживать купленную Венесуэлой военную технику российского производства.

Президент Судана Омар Башир обсуждал с Путиным возможность открытия российской военной базы на берегу Красного моря.

В Египте прошли российско-египетские военные учения. С учетом скорого открытия в Египте российской промышленной зоны можно предположить, что ее охраной займутся российские военные.

Главнокомандующий Вооруженными силами Ливии Халифа Белкасим Хафтар не раз предлагал России разместить военную базу в Ливии для борьбы с террористической угрозой в регионе.

Вьетнам не против возвращения России на бывшую военную базу СССР в Камрани.

Российские военные советники работают в Мьянме. Среди возможных мест размещения российских баз называют Кубу и Никарагуа, где во времена СССР присутствовали советские военные.

О том, что российские военные корабли могут свободно швартоваться у берегов Филиппин, заранее уведомив о своих намерениях, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

Российские военные корабли заходят в порты Кипра для пополнения запасов продовольствия, воды и топлива, и Кипр намерен и далее продолжить одобрять заявки на такие заходы.