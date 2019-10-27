Еще пять стран решили разместить базы РФ

Москва, 27 октября — "Вести. Экономика". Главы пяти стран региона Сахель (G5: Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) намерены обсудить с Россией возможность размещения в этих странах российских военных баз или советников. Ряд стран Азии и Латинской Америки также выразил желание иметь у себя российские военные базы.
Порт Тартус
Регион Сахель не может справиться с угрозами терроризма "без такой страны, как Россия", заявил глава постоянного секретариата G5 Sahel Маман Самбо Сидику. Россия оказывает поддержку силовым структурам стран Сахеля, создавшим совместный военный контингент для борьбы с терроризмом и оргпреступностью, заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Россия приветствует создание странами G5 совместных сил по противодействию террористической угрозе, которые одобрены резолюцией СБ ООН. "Исходим из того, что это адекватный ответ на региональные вызовы в русле принципа "африканским проблемам — африканские решения". Убеждены, что только таким образом можно добиться устойчивого мира в Африке", — подчеркнул Небензя.
В свою очередь Центрально-Африканская Республика (ЦАР) обсуждает с Россией возможность размещения российской военной базы. В стране создан центр подготовки местных военнослужащих, российские военные советники обучают армию ЦАР бороться с террористическими и бандитскими формированиями.
"Мы продолжаем работать с национальным Минобороны и Минобороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности. Я попросил Россию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом. Есть и поставки оружия из России. Первая партия доставлена какое-то время назад, а совсем недавно было еще две поставки. Это дает силы нашим военным выполнять свою задачу", — подчеркнул президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Обстановка в ЦАР обострилась в декабре 2013 г., когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.
Российские военные базы и пункты материально-технического обеспечения (МТО) расположены в пяти государствах Договора о коллективной безопасности (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия и Армения), а также в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.
В Сирии размещена военно-морская база России (порт Тартус), которая является главным оплотом ВМФ России в Средиземном море, а также авиационная база на сирийском аэродроме "Хмеймим". База ВМФ именуется 720-м пунктом МТО и существует здесь еще с советских времен.
В 2009 г. президент Венесуэлы Уго Чавес предложил президенту Владимиру Путину разместить в Венесуэле военную базу для дальней авиации России. В стране работает некоторое количество российских военных специалистов, которые помогают обслуживать купленную Венесуэлой военную технику российского производства.
Президент Судана Омар Башир обсуждал с Путиным возможность открытия российской военной базы на берегу Красного моря.
В Египте прошли российско-египетские военные учения. С учетом скорого открытия в Египте российской промышленной зоны можно предположить, что ее охраной займутся российские военные.
Главнокомандующий Вооруженными силами Ливии Халифа Белкасим Хафтар не раз предлагал России разместить военную базу в Ливии для борьбы с террористической угрозой в регионе.
Вьетнам не против возвращения России на бывшую военную базу СССР в Камрани.
Российские военные советники работают в Мьянме. Среди возможных мест размещения российских баз называют Кубу и Никарагуа, где во времена СССР присутствовали советские военные.
О том, что российские военные корабли могут свободно швартоваться у берегов Филиппин, заранее уведомив о своих намерениях, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.
Российские военные корабли заходят в порты Кипра для пополнения запасов продовольствия, воды и топлива, и Кипр намерен и далее продолжить одобрять заявки на такие заходы.
США и НАТО постоянно расширяют военное присутствие по всему миру, и вопрос размещения военных баз России за пределами страны приобретает не наступательное, а оборонительное значение. Миротворческие миссии, урегулирование конфликтов в зоне интересов России, помощь союзникам, борьба с терроризмом — все это делает российское военное присутствие за пределами страны необходимым.