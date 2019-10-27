Опубликован план захвата Калининградской области НАТО

В США составили план, как войска НАТО захватят Калининградскую область

Латвию и Хукер признает, что первым делом россия попытается изолировать Литву Эстонию , защитив подходы к Санкт-Петербургу . Наступление сухопутных войск России начнется через менее вооруженную Литву, так как у Польши «почти тысячи танков», пишет «Лента.ру». Россия за счет противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве западных самолетов, сможет держать оборону своего отдаленного региона. Однако НАТО с авиацией примерно за две недели сможет захватить Калининградскую область. Здесь расчет идет на помощь от «более богатых союзников, таких как Германия». Руководить этой операцией будет США.

«Российская сторона сможет в начале кампании обеспечить достаточно надежную защиту Калининградской области от атак противника. Однако в итоге, прежде всего за счет наращивания американской и польской сухопутной военной группировок в регионе, Россия не выдержит натиск противника и потеряет эксклав», — предположил американский ученый.

Потеря Калининградской области Россией в работе автора признается как «естественный» индемнитет (возмещение ущерба) за включение Крыма в состав РФ. Хукер полагает, что потенциальная война будет нести исключительно региональный характер. По его мнению, эскалация конфликта приведет к разрушениям и жертвам среди мирных граждан, однако эти военные действия могут сплотить НАТО, направив «международное общественное мнение против России».