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В США составили план, как войска НАТО захватят Калининградскую область 

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Опубликован план захвата Калининградской области НАТО
Фото: РИА Новости
Россия может потерять Калининградскую область, если начнется военный конфликт со странами НАТО в Прибалтике. По прогнозу ученого из Джеймстаунского фонда (США) доктора Ричарда Хукера, РФ может проиграть из-за отставания от стран НАТО в области военной авиации.
Хукер признает, что первым делом россия попытается изолировать Литву, Латвию и Эстонию, защитив подходы к Санкт-Петербургу. Наступление сухопутных войск России начнется через менее вооруженную Литву, так как у Польши «почти тысячи танков», пишет «Лента.ру». Россия за счет противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве западных самолетов, сможет держать оборону своего отдаленного региона. Однако НАТО с авиацией примерно за две недели сможет захватить Калининградскую область. Здесь расчет идет на помощь от «более богатых союзников, таких как Германия». Руководить этой операцией будет США.
«Российская сторона сможет в начале кампании обеспечить достаточно надежную защиту Калининградской области от атак противника. Однако в итоге, прежде всего за счет наращивания американской и польской сухопутной военной группировок в регионе, Россия не выдержит натиск противника и потеряет эксклав», — предположил американский ученый.
Потеря Калининградской области Россией в работе автора признается как «естественный» индемнитет (возмещение ущерба) за включение Крыма в состав РФ. Хукер полагает, что потенциальная война будет нести исключительно региональный характер. По его мнению, эскалация конфликта приведет к разрушениям и жертвам среди мирных граждан, однако эти военные действия могут сплотить НАТО, направив «международное общественное мнение против России».
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Теги:
Войска , Армия , В мире , Ричард Хукер , НАТО , Lenta.ru , Калининградская Область , Латвия , Литва , Польша , Санкт-Петербург , США , Эстония
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