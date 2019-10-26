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Переброска российских ЗРК С-300 на границу с Афганистаном — видео 

Daily Storm 6 часов назад
Переброска российских ЗРК С-300 на границу с Афганистаном — видео
Фото: Daily Storm
Видео переброски зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 «Фаворит» на российскую базу в Таджикистане опубликовал телеканал «Звезда». В ролике Минобороны показана погрузка дивизионного комплекта на железнодорожные платформы и последующая разгрузка на месте прибытия, а также развертывание ЗРК.
По данным телеканала, ЗРК С-300 впервые поступил на вооружение 201-й военной базы РФ в Таджикистане. В состав дивизиона вошло около 30 единиц техники: командный пункт, пусковые установки, радиолокационные станции подсветки и наведения, машины технического обеспечения.
В Таджикистан дивизион С-300 был доставлен железнодорожным транспортом из арсенала хранения Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье. Основными задачами ЗРК станет прикрытие объектов российской военной базы от воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона, уточнили в Минобороны.
ЗРК С-300 «Фаворит» (по кодификации NATO — SA-10 Grumble) — семейство советских зенитно-ракетных комплексов, способных поражать различные цели на высоте и на дальности от нескольких километров до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых ракет-перехватчиков. Предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способен поражать баллистические и аэродинамические цели.
Разработка комплекса была начата в 1975 году. В 1979 году первый полк, оснащенный С-300, заступил на боевое дежурство. После распада СССР ЗРК остался на вооружении нескольких стран, в том числе Белоруссии и Украины.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , НАТО , ТК "Звезда" , Афганистан , Таджикистан
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