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Россиян не пугает боевая готовность американцев 

Рамблер 41 минуту назад
Россиян не пугает боевая готовность американцев
Фото: Reuters
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в новом опросе.
Им был задан вопрос: «Вас пугает боевая готовность американцев?».
54% проголосовавших ответили, что их она не пугает, поскольку Россия всегда готова нанести ответный удар американской стороне.
20% опрошенных ответили, что их, конечно, пугает боевая готовность американской армии, поскольку военная техника США славится своей мощностью, не говоря уже о боевом духе военных.
Другие же 20% россиян утверждают, что их не пугает боевая готовность США, поскольку уверены в том, что никакого удара они не нанесут России.
6% опрошенных ответили, что их этот вопрос не касается.
Всего в опросе приняли участие 6444 человека.
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