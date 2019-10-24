Россиян не пугает боевая готовность американцев

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в новом опросе.

Им был задан вопрос: «Вас пугает боевая готовность американцев?».

54% проголосовавших ответили, что их она не пугает, поскольку Россия всегда готова нанести ответный удар американской стороне.

20% опрошенных ответили, что их, конечно, пугает боевая готовность американской армии, поскольку военная техника США славится своей мощностью, не говоря уже о боевом духе военных.

Другие же 20% россиян утверждают, что их не пугает боевая готовность США, поскольку уверены в том, что никакого удара они не нанесут России.

6% опрошенных ответили, что их этот вопрос не касается.

Всего в опросе приняли участие 6444 человека.

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