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«Крупнейшая переброска войск». Зачем у границ Белоруссии танки США 

РИА Новости 1 час назад
«Переброска войск». Зачем у границ Белоруссии танки США
Фото: AFP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству адекватно ответить на появление у границ республики американских танков. Бронетехника прибыла в соседнюю в Литву на учения, во многом напоминающие маневры времен холодной войны, когда НАТО готовилась к прямому столкновению с Советским Союзом и Варшавским блоком. Намерен ли кто-то сегодня воевать в Европе, разбирался корреспондент РИА Новости.

Остаются до весны

В рамках учений "Защитник Европы" в Литву перебросили бронетехнику первой дивизии армии США: около тридцати танков Abrams и двадцати боевых машин пехоты Bradley. Американские военные пробудут в учебном центре имени генерала Сильвестраса Лукаускаса до весны 2020 года.
О реакции Лукашенко сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась. Минск обеспокоен тем, что разворачивающиеся маневры — самые крупные за последние 25 лет и отработать планируется именно "переброску войск с территории США на Европейский континент".
Учения в пятнадцати километрах от белорусско-литовской границы встревожили Минск. "Происходит возврат к забытой политике милитаризации и гонке вооружений. Военные расходы у всех наших соседей мало того, что больше, чем у Белоруссии, они растут. Мы видим повышение интенсивности боевой подготовки, развитие инфраструктуры с целью переброски и развертывания войск", — перечислял угрозы представитель белорусских властей.
В Вильнюсе сделали вид, что удивились реакции Минска, и заверили, что Белоруссии бояться нечего. "Литва непосредственно заинтересована в независимости республики и ее территориальной целостности. Поэтому я могу заверить, что, по крайней мере, со стороны Запада военных и других угроз суверенитету Белоруссии нет", — подчеркнул министр охраны края (национальной обороны) Литвы Раймундас Кароблис.
По его словам, развертывание такой воинской единицы, как батальон, в Литве не нанесет никакого ущерба безопасности соседней стране.

Как во время холодной войны

Между тем о необычайном размахе маневров говорили не только в Минске. О том, что "Защитник Европы" предусматривает самую масштабную передислокацию войск из Соединенных Штатов в Европу за последние 25 лет, уведомляло командование Сухопутных войск США.
Американские военачальники заявили, что их действия будут напоминать учения REFORGER (Return of Forces to Germany, "Возвращение сил в Германию") времен холодной войны. Но нынешние маневры "будут сложнее". REFORGER проводились с 60-х годов как подготовка к конфликту с Варшавским блоком и в 90-е были прекращены. Если полвека назад американские соединения перебрасывались в Западную Германию, то сегодня ФРГ — уже не условное поле боя, а логистический центр учений. И далеко не все немцы этому рады. Например, депутат бундестага от партии Die Linke Александер Ной назвал происходящее "запланированной провокацией против России".
"Понятий "деэскалация", "мир" и "разоружение", похоже, больше нет в словаре НАТО", — возмущался Ной.

Игра в войну

Россия и Белоруссия также проводят совместные учения, но они отличаются от подобных мероприятий западных "партнеров". В октябре завершился "Щит Союза — 2019", с участием двенадцати тысяч военных. В маневрах задействовали более двухсот танков, семьдесят самолетов и вертолетов. Но проходил "Щит" не у западной границы Белоруссии, а в глубине России, в Нижегородской области.
В российском Генштабе пояснили, что место для отработки взаимодействия двух армий было выбрано именно таким образом, чтобы не волновать западных партнеров и не ухудшать обстановку в Восточной Европе. Еще несколько лет назад совместные учения Москвы и Минска вызывали шквал обвинений, доносящихся из восточноевропейских столиц.
В 2017-м министр обороны Эстонии Маргус Цахкна опасался, что после очередных маневров "Запад" российские войска останутся в Белоруссии. И угрожал Москве: "Для российских участников это билет в один конец". Беспокоилась и президент Литвы Даля Грибаускайте: "В учениях примет участие очень большое количество агрессивных сил, демонстративно готовящихся к войне с Западом". Глава польского военного ведомства Антоний Мачеревич тоже говорил о неких угрозах стабильности в Европе.
По странному совпадению, в том же году в Варшаве провели командно-штабную игру "Гегемон". Ее организовали два фонда — американский Potomac и польский имени Казимира Пуласки. Руководил игрой бывший командующий Вооруженными силами США в Европе и главком сил НАТО Филип Бридлав.
Сценаристы свою фантазию не ограничивали. По сюжету, Кремль инициирует переворот в Белоруссии, Лукашенко отстраняют от власти. К управлению страной приходит полностью лояльная к Кремлю политическая сила во главе с одним из генералов белорусских спецслужб. Далее по сценарию Минск приглашает в страну российскую армию. И та с территории Белоруссии угрожает Польше и Прибалтике. Кульминацией становились боевые действия между Россией и НАТО.
Такие теоретизирования министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал просто бредом и отметил, что "стенания и причитания" по поводу учений наблюдаются не первый год.
Российские войска после тех маневров, как обычно, покинули Белоруссию. А инспекторы из Литвы, Словакии и с Украины провели проверку и убедились — иностранных вооруженных сил на территории республики нет.

"Ничто не сдерживает от размещения ракет"

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский полагает, что нынешние опасения Минска связаны не с угрозой прямого военного нападения. "Тревога скорее из-за ухудшающейся ситуации вокруг Белоруссии. В конституции республики указано, что страна стремится быть нейтральной. Но на практике Минск готов к интеграции на любых направлениях. Правда, для этого нужны неконфликтные отношения между Россией и Западом", — объясняет эксперт.
Белорусский политолог Алексей Дзермант также считает, что пока не стоит говорить об угрозе прямой военной агрессии. "Но тенденция очевидна — идет наращивание сил НАТО на наших границах. Сегодня нет никаких сдерживающих договоренностей. После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности потенциально ничто не мешает Вашингтону разместить ракеты в Польше", — говорит о реалиях Восточной Европы эксперт.
"Танки — наступательное оружие. Очевидно, что учения будут носить не оборонительный, а агрессивный характер. Такие действия нарушают баланс сил в регионе. Рассказы о якобы существующей российской угрозе — это поиски повода. Все так беспокоятся о внутренней политике Белоруссии, о нашем суверенитете, как будто кому-то есть дело до наших проблем. На самом деле ищут повод для начала боевых действий, повод может быть использован в нужный момент", — предупреждает Дзермант.
Он предполагает, что Минск и Москва будут и далее пытаться "вразумить НАТО". "Но нас не слышат, формально альянс участвует в диалоге, но не для того, чтобы слышать оппонента. Недавно НАТО отклонила предложение Москвы о моратории на размещение ракет. И Белоруссии, и России остается вести дипломатическую работу, но без особых надежд на успех. И еще совершенствовать координацию и выучку войск. Возможно, руководство Белоруссии примет решение о том, что нашим Вооруженным силам нужно более современное оружие. Вероятно, потребуется формирование дополнительных соединений. Надо следить за обстановкой", — делает вывод эксперт.
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Войска , Армия , Оружие , СНГ , США , Раймундас Кароблис , Антоний Мачеревич , Филип Бридлав , Олег Неменский , Сергей Лавров , Даля Грибаускайте , Александр Лукашенко , РИСИ , Министерство обороны , Бундестаг , НАТО , РИА Новости , Вильнюс , Германия , Литва , Минск
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