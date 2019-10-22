Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До разрыва ствола: АК-12 испытали безостановочной стрельбой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
АК-12 испытали безостановочной стрельбой
Фото: ТК «Звезда»
Стрелок выпустили 680 пуль, только после этого у автомата разорвался ствол
Новейший автомат нового поколения АК-12 прошел еще одно суровое испытание. Оружие проверил на прочность сотрудник группы компаний «Калашников».
На кадрах, опубликованных на сайте концерна, показано, как мужчина без перерыва стреляет из автомата, опустошая одну обойму за другой. Выпустив 480 пуль стрелок отметил, что оружие пахнет пластиком, идет дым. Ствол разорвался только когда он выстрелил 680 раз, к этому моменту автомат полыхало открытым пламенем.
В пресс-службе отметили, что такой результат в три раз превышает требования, установленные Министерством обороны РФ. Представители концерна отметили, что аналогичный тест проводился с АК-74М, однако АК-12 обошел его примерно на сто выстрелов.
Также отмечается, что конструкция газового узла и его сопряжения с газовым поршнем продемонстрировали более надежную работу.
Ранее сообщалось, что первая партия автоматов АК-12 поступит на вооружение Южного военного округа под Волгоградом до конца текущего года.
АК-12 — автомат производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.
Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями — АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
ТК «Звезда»: последние новости
В России появится первая возвращаемая многоразовая ракета-носитель В России появится первая возвращаемая многоразовая ракета-носитель Экипажи МиГ-31 отработали перехват «противника» в Арктике Экипажи МиГ-31 отработали перехват «противника» в Арктике Тысячи военных, бронетехника и авиация: учения «Нерушимое братство» стартовали в Таджикистане Тысячи военных, бронетехника и авиация: учения «Нерушимое братство» стартовали в Таджикистане
Комментарии
Войска , Оружие , Министерство обороны , Ижмаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как у Тимати: муж отвез жену на аборт из-за пола ребенка
Как у Тимати: муж отвез жену на аборт из-за пола ребенка3
Шварценеггер рассказал о встрече со смертью
Шварценеггер рассказал о встрече со смертью1
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников26
Россиян предупредили о надвигающихся холодах
Россиян предупредили о надвигающихся холодах1
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing8
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
01:00
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Шоу-бизнес
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
Происшествия
Двойник Зеленского мечтает о роли главы Украины
01:00
Двойник Зеленского мечтает о роли главы Украины
Общество
Эрдоган выложил карту перед Путиным
00:12
Эрдоган выложил карту перед Путиным
Ближний Восток В мире
Названа причина смерти дочери посла Ирана
23:56
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Происшествия
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Криминал
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение