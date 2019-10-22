До разрыва ствола: АК-12 испытали безостановочной стрельбой

Стрелок выпустили 680 пуль, только после этого у автомата разорвался ствол

Новейший автомат нового поколения АК-12 прошел еще одно суровое испытание. Оружие проверил на прочность сотрудник группы компаний «Калашников».

На кадрах, опубликованных на сайте концерна, показано, как мужчина без перерыва стреляет из автомата, опустошая одну обойму за другой. Выпустив 480 пуль стрелок отметил, что оружие пахнет пластиком, идет дым. Ствол разорвался только когда он выстрелил 680 раз, к этому моменту автомат полыхало открытым пламенем.

В пресс-службе отметили, что такой результат в три раз превышает требования, установленные Министерством обороны РФ . Представители концерна отметили, что аналогичный тест проводился с АК-74М, однако АК-12 обошел его примерно на сто выстрелов.

Также отмечается, что конструкция газового узла и его сопряжения с газовым поршнем продемонстрировали более надежную работу.

Ранее сообщалось, что первая партия автоматов АК-12 поступит на вооружение Южного военного округа под Волгоградом до конца текущего года.

АК-12 — автомат производства концерна «Калашников» . В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями — АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».