Как ракета «Тополь» предотвратила третью мировую войну

В 1982 году у Советского Союза появилась принципиально новая ракета. Ее сделали трудноуловимой: поместили не в шахту, как обычно, а на огромный грузовик и отправили колесить по необъятным русским лесам. Выследить и уничтожить «Тополь» там практически невозможно, поэтому ползущие по боевым маршрутам пусковые установки гарантировали нанесение ответного удара после ядерного нападения на Советский Союз.

Наш бронепоезд

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) — инструмент сдерживания. Их задача — появляться на парадах, напоминая супостату, что в это самое время сотни таких же ракет стоят на боевом дежурстве и готовы при необходимости нанести ответный удар. Ответный и окончательный — победителей в термоядерной войне не будет. Однако всегда находятся желающие попробовать — США , к примеру, с 50-х годов один за другим создают планы уничтожения советского, а затем и российского ядерного арсенала внезапным массированным ударом. После этого Америка, по идее пентагоновских стратегов, сможет делать с противником что хочет.

Чтобы этого не произошло, еще во времена «холодной войны» ядерное оружие стали прятать в подводные лодки и бомбардировщики, а по железным дорогам Советского Союза пошли поезда, похожие на товарные, но вели их машинисты в форме Ракетных войск стратегического назначения , а в длинных вагонах с откидными крышами находились готовые к старту ракеты РТ-23, получившие в НАТО имя «Скальпель». Расчет был на то, чтобы вывести из-под превентивного ядерного удара максимальное количество боеголовок для удара ответного.

— В стратегии третьей мировой войны крайне важен фактор неприемлемого ущерба. Поскольку возможности оружия вышли на уровень уничтожения целых государств, агрессор перед нападением должен быть уверен в своей безнаказанности. Пока остается возможность ответного удара с нанесением неприемлемого для него ущерба, войны не будет, — рассказал полковник РВСН в отставке, доктор технических наук Дмитрий Макаров

Мобильные «Тополя» стали продолжением концепции «неуловимого оружия». Ползущий по лесам гигантский грузовик с ракетой на горбу теоретически можно выследить со спутника или разведывательного самолета, но предугадать, где он окажется в «час Х», совершенно нереально. Этого не знают даже экипажи пусковых установок — маршруты боевого патрулирования постоянно меняются.

Плутониевый серп

В НАТО РТ-2ПМ получила имя Sickle — серп. 22-метровая ракета на твердом топливе пожаробезопасна, не дает токсичных утечек и может храниться в боевой готовности два десятка лет. Каждая из трех ее ступеней заканчивается широким конусом ракетного двигателя. Есть свой двигатель и у боеголовки. Выброшенный пороховым зарядом из пускового контейнера, «Тополь» включает двигатель и устремляется почти вертикально вверх. Через три минуты в околоземном пространстве, на вершине баллистической траектории оказывается головная часть, в которой помимо заряда плутония, способного разрушить средний город, находится автоматика наведения и запас ложных целей. Конус разворачивается острием к земле, двигатель дает серию коротких импульсов, наводя боеголовку точно на цель, и начинается падение со все возрастающей скоростью. До «модного» нынче гиперзвука боевой блок разгоняется уже в стратосфере.

Сбивать ракеты в космосе мы только учимся, а ближе к Земле несущийся со скоростью 20 махов боевой блок неуязвим для обычных систем ПВО. Но траектория пикирующей из запредельной выси боеголовки неизменна и ее можно вычислить — на этом построена противоракетная оборона. Для ее преодоления «Тополь» выпускает вороха ложных целей из фольги, устраивающие «метель» на экранах радаров, и глушит головки наведения противоракет электронными помехами.

Ракета с буфетом

В инженерном смысле мобильный комплекс с ракетой межконтинентального класса был делом совершенно новым, проблемы возникали самые неожиданные — например, с питанием военных. Вместе с ракетой по маршруту боевого патрулирования путешествует до сотни человек: водители, связисты, пусковой расчет, охрана, командование. «Тополь» может колесить по лесам месяц, и все это время сопровождающим его людям надо регулярно кушать и отдыхать.

— До этого ударные комплексы — например, «Пионер» с ракетой средней дальности, — сопровождали специализированные машины-столовые, общежития на колесах, дизель-электростанции. Мы подсчитали, что по такой схеме пусковым установкам «Тополей» понадобится караван из девяти автомобилей, что отрицательно сказалось бы на скрытности и боеготовности. Взамен парка специализированных авто была создана универсальная машина жизнеобеспечения: с генератором, запасами, кухней и местами для отдыха. С тех пор такая машина следует за каждой пусковой установкой МБР, — рассказал заместитель генерального конструктора по комплексу «Тополь» Владимир Бухштаб.

Кстати

Фундамент для телемоста

Вскоре после того, как «Тополя» вышли на боевое дежурство, отношения между СССР и США резко улучшились. Страны договорились о сокращении ядерных арсеналов и стали проводить телемосты.