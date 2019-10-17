Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс

Очередная, 87-я автомобильная колонна МЧС России доставит в четверг в Донецкую и Луганскую области груз гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Колонна доставит жителям Донбасса свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы", — сказал собеседник агентства.

Колонна проследует к государственной границе к пунктам пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.