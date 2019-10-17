Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс
Фото: предоставлено МЧС России
Очередная, 87-я автомобильная колонна МЧС России доставит в четверг в Донецкую и Луганскую области груз гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна доставит жителям Донбасса свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы", — сказал собеседник агентства.
Колонна проследует к государственной границе к пунктам пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Войска , Армия , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса
Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса16
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Китай раскрыл планы Украины на Черное море23
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения88
Захарова обратилась к Моро из-за «Миротворца»
Захарова обратилась к Моро из-за «Миротворца»75
«У меня мечта»: Кадыров парировал слухи о работе
«У меня мечта»: Кадыров парировал слухи о работе2
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение