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Истребители МиГ-31 перехватили «самолет»в Арктике 

Российская Газета + ещё 1 36 минут назад
Истребители МиГ-31 перехватили «самолет»в Арктике
Фото: Минобороны РФ
На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 Тихоокеанского флота выполнили дальний перелет в район Арктики, перебазировавшись из Елизово на оперативный аэродром в Анадыре.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в арктическом районе самолеты отрабатывают одиночное и совместное пилотирование, ищут, классифицируют и перехватывают воздушные цели. Кроме того, выполняют электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.
"Летчиками отрабатываются навыки полета по маршруту, проложенному над безориентированной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", — говорится в сообщении.
Отмечается что пилоты имеют большой опыт действий в этом регионе. Они неоднократно отрабатывали отражение атаки условного противника в сложных климатических условиях.
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Войска , Армия , Оружие , Анадырь , Елизово
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