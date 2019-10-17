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Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту 

РИА Новости + ещё 2
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Фото: © РИА Новости / Василий Батанов
Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету и с ее помощью рассчитывает контролировать акваторию Черного моря. Об этом пишет китайское издание Sohu.
"Ракета "Молния", как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. "С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону", — пишет автор статьи.
Хотя точные массогабаритные характеристики ракеты пока остаются неизвестными, один из конструкторов отметил, что в целом российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская "Молния" равны по своим возможностям, однако последняя развивает несколько более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска, говорится в статье.
Анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, а также основных ее аналогов позволяет установить, что "Молния" имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем, пишет издание. В ракете применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.
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Войска , Армия , В мире , Оружие
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