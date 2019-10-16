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Россия подготовится «закупорить» Балтийское и Черное моря 

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Россия готовится «закупорить» Балтийское и Черное моря
Фото: Минобороны РФ / Wikimedia
Военно-морской флот (ВМФ) России проведет модернизацию десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП), которые, согласно «Известиям», превратятся в «корабли звездных войн».
Газета, ссылаясь на Минобороны, пишет, что обновление предполагает, в частности, оснащение ДКВП современной автоматизированной системой управления (АСУ), которая позволит в режиме реального времени управлять средствами поражения и десантом.
Первыми модернизировать планируется ДКВП «Мордовия» проекта 12322 «Зубр», которые среди прочего должны оснащаться современными навигационными комплексами, оружием и средствами связи.
Говоря о таких кораблях, бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов отметил, что «Зубры» могут развивать скорость до 120 километров в час. «Им не нужен подготовленный берег на случай высадки. ДКПВ сам может выйти на сушу и моментально десантировать личный состав и технику. Такие характеристики сделали их идеальными кораблями, как говорят на флоте, первого броска», — сказал специалист.
Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что в советские времена «кораблям такого типа отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов», что позволило бы «закупорить Балтийское и Черное моря». «От военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании корабли могли дойти всего за несколько часов, что давало возможность провести молниеносную и неожиданную атаку», — отметил комментатор.
В декабре 2011 года «Известия» со ссылкой на источник в штабе ВМФ писали, что флот перестанет покупать корабли проекта 12322 «Зубр», место которых займут, в частности, катера динамического и нединамического типа поддержания на плаву, предназначенные для использования, например, на вертолетоносцах типа Mistral.
В настоящее время ВМФ располагает двумя ДКВП проекта 12322 — «Мордовией» и «Евгенийм Кочешковым», приписанным к Балтийскому флоту (БФ). Данные корабли, считающиеся наиболее габаритными в мире ДКВП, способны доставить на необорудованное побережье 3 танка общей массой до 150 тонн или 10 бронетранспортеров.
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Комментарии8
Войска , Армия , Валентин Селиванов , Министерство обороны , газета "Известия"
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