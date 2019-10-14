Новый китайский вертолет впервые показали публике

Китае на выставке в городе Тяньцзинь впервые был продемонстрирован общественности новейший вертолет Чжи-20 (Z-20) отечественной разработки. Машины совершили демонстрационный полет.

Чжи-20, разработанный Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC), представляет собой вертолет средней грузоподъемностью с парой двигателей, разработанных в Китае. Он может работать в сложных метеорологических условиях и хорошо приспособлен к условиям высокогорных районов.

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