Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый китайский вертолет впервые показали публике 

Свободная пресса 52 минуты назад
В Китае на выставке в городе Тяньцзинь впервые был продемонстрирован общественности новейший вертолет Чжи-20 (Z-20) отечественной разработки. Машины совершили демонстрационный полет.
Чжи-20, разработанный Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC), представляет собой вертолет средней грузоподъемностью с парой двигателей, разработанных в Китае. Он может работать в сложных метеорологических условиях и хорошо приспособлен к условиям высокогорных районов.
Новости Китая: Пекин призвал Прагу исправить свою ошибку
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Свободная пресса: последние новости
США тешат себя рассказами об устаревших Су-57 и прекрасных F-35, отстав от русских на 40 лет США тешат себя рассказами об устаревших Су-57 и прекрасных F-35, отстав от русских на 40 лет Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами «Баргузин» отомстит Америке за гибель «Молодца» «Баргузин» отомстит Америке за гибель «Молодца»
Войска , Азия , Оружие , Китай , Тяньцзинь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла дизайнер София Кокосалаки
Умерла дизайнер София Кокосалаки
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом2
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку47
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру68
Покрывает террористов: Турция обвинила Европу
Покрывает террористов: Турция обвинила Европу14
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес Другое
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение