США перехватили турецкие истребители над Сирией

Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его данным, инцидент произошел из-за того, что турецкие самолеты, участвующие в операции «Источник мира» на севере Сирии, слишком близко подлетели к военным США , которые располагаются в этой части страны. После этого турецкие истребители покинули зону дислокации американских военных.

Корреспондент Fox News написал в Twitter, что на перехват самолетов вылетело несколько американских F-15, а также ударные вертолеты AH-64D Apache. Точное количество задействованных летательных аппаратов в обеих сторон при этом не уточняется. Он сообщил, что перехват произошел над американской базой в западной второе от города Айн-Исса. По его словам, Вашингтон уже направил официальную жалобу министерству обороны Турции.