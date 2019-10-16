Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные ЮВО сдали итоговую проверку в Абхазии: видео 

ТК «Звезда» + ещё 4
Военные ЮВО сдали итоговую проверку в Абхазии
Фото: Минобороны РФ
В ходе экзаменационных мероприятий было проведено свыше 20 тактических учений с боевыми стрельбами и упражнений контрольных стрельб.
В Абхазии военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа успешно сдали комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год, сообщили в пресс-службе ЮВО.
«В течение 10 дней личный состав соединения демонстрировал навыки и умения боевой подготовки группе офицеров штаба армии», — отметили в пресс-службе.
В ходе экзаменационных мероприятий подразделениями было проведено и выполнено свыше 20 тактических учений с боевыми стрельбами и упражнений контрольных стрельб.
«Стрельба на оценку производилась из различного штатного вооружения, в том числе ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3», — добавили в ЮВО.
Кроме того, военнослужащие отработали на оценки временные нормативы по 11 предметам боевой подготовки: тактико-специальной, инженерной, строевой, разведывательной, медицинской и физической.
Контрольные занятия проводились в условиях горно-лесистой и прибрежной местности на четырех полигонах: Гудаута, Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также полигоне Майкопский в Адыгее.
Всего в мероприятиях итоговой проверки приняли участие более двух тысяч военнослужащих соединения, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
ТК «Звезда»: последние новости
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии Проверка ВДВ: российские десантники сдают годовые экзамены Проверка ВДВ: российские десантники сдают годовые экзамены Эрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии Эрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии
Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смогли убедить: В ООН встали на сторону России
Смогли убедить: В ООН встали на сторону России103
Сдадут по заявлению: Россиян спасут от пьяниц
Сдадут по заявлению: Россиян спасут от пьяниц168
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы3
«Подлизывается к Трампу»: Зеленский теряет популярность
«Подлизывается к Трампу»: Зеленский теряет популярность3
«Война будет продолжаться»: Россия о требованиях Киева
«Война будет продолжаться»: Россия о требованиях Киева7
Видео
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
00:36
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
Происшествия
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
06:16
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Общество
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение