Стало известно о гибели десятков турецких солдат

В боях у сирийского Рас эль-Айн погибли 17 турецких военных

По меньшей мере 17 турецких военных погибли вечером субботы во время боев с Силами самообороны сирийских курдов (РПК) около сирийского пограничного города Рас эль-Айн, заявил источник в органах безопасности Турции

Источник ТАСС сообщил, что большинство турецких солдат погибли от пуль, выпущенных снайперами. По его информации, еще семеро военных получили ранения.

Между тем в минобороны Турции сообщили, что вооруженные силы республики «нейтрализовали 525 террористов» в ходе трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.

Тем временем сирийская армия вошла в город Манбидж на востоке провинции Алеппо, чтобы взять его под контроль.