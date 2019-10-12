Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных 

Lenta.ru 47 минут назад
Нашлись виновные во взрывах на пути военных РФ
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за подрыв двух взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.
Ранее стало известно, что в сирийской провинции Дераа боевики взорвали две бомбы на пути российского военного патруля. Никто из военных не пострадал. Отмечалось, что спустя 20 минут после первого взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В это время произошел второй взрыв. В результате двое сирийских сотрудников получили легкие ранения. Также был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Последние новости
США и Китай договорились США и Китай договорились Умер космонавт Алексей Леонов Умер космонавт Алексей Леонов Российский суд вынес приговор обвиняемой в контрабанде наркотиков израильтянке Российский суд вынес приговор обвиняемой в контрабанде наркотиков израильтянке
Войска , Армия , Исламское государство , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На грани: Турция и США угрожают друг другу
На грани: Турция и США угрожают друг другу27
«Испытала ужас»: Журналистка РФ о заключении в Иране
«Испытала ужас»: Журналистка РФ о заключении в Иране1
Высшая мера: Россияне голосуют за смертную казнь
Высшая мера: Россияне голосуют за смертную казнь32
Отключат отопление: ООН пришлось «затянуть пояс»
Отключат отопление: ООН пришлось «затянуть пояс»
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию143
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение