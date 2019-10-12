Нашлись виновные во взрывах на пути военных РФ

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Дераа боевики взорвали две бомбы на пути российского военного патруля. Никто из военных не пострадал. Отмечалось, что спустя 20 минут после первого взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В это время произошел второй взрыв. В результате двое сирийских сотрудников получили легкие ранения. Также был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности.