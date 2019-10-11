США отправят военных еще в одну страну

Пентагон подтвердил отправку 3000 военных США в Саудовскую Аравию

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять военный контингент на Ближний Восток, и это решение обошлось стране в $8 трлн.

Говоря о Сирии, американский лидер заявил, что Соединённым Штатам пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

При этом в конце сентября сообщалось, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон пошёл на этот шаг в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые произошли 14 сентября.