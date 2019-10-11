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Пентагон подтвердил отправку 3000 военных США в Саудовскую Аравию 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
США отправят военных еще в одну страну
Фото: usarmy Twitter
Пентагон подтвердил, что США размещают дополнительно 3 тысячи военных в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американское военное ведомство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять военный контингент на Ближний Восток, и это решение обошлось стране в $8 трлн.
Говоря о Сирии, американский лидер заявил, что Соединённым Штатам пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
При этом в конце сентября сообщалось, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
По данным The Wall Street Journal, Пентагон пошёл на этот шаг в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые произошли 14 сентября.
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Комментарии1
Войска , Армия , В мире , США , Дональд Трамп , Пентагон , Саудовская Аравия
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