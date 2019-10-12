Россия вернула 20 кораблей в Черное море после утечки данных из США

Корабли Черноморского флота (ЧФ) вернулись в Севастополь из морских полигонов боевой подготовки после выполнения задач планового учения, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным военного ведомства, экипажи фрегата «Адмирал Эссен», подводной лодки «Колпино», малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Суздалец», морских тральщиков «Турбинист» и «Железняков», а также судов обеспечения принимали участие в отработке совместных действий по поиску и уничтожению субмарины условного противника, в роли которой выступил экипаж ПЛ «Колпино».

"В ходе учения противолодочные корабли выполнили поиск подводной лодки, тральные силы осуществили постановку учебных мин в районах вытеснения ПЛ, а подводники отработали действия по уклонению от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей и выполнили стрельб ракетами «Калибр» из подводного положения по морской и наземной целям", — уточнили в пресс-службе Минобороны . [insert page='v-mid-nazvali-provokaciej-vbros-o-voennyx-operaciyax-rf-v-norvegii-6851' display='null' class='right']

В учении было задействовано более 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что американский правительственный аналитический центр RAND Corporation обнародовал доклад «Россия, НАТО и стратегия безопасности в Черном море», в котором были описаны методы «сдерживания» РФ в Черноморском регионе.

Авторы исследования отметили, что в последнее время Россия расширила силы в Южном военном округе и провела модернизацию флота, что «усилило рычаги ее влияния».

https://youtu.be/lKyBZ-pUjSo