Турецкие военные вошли в сирийский Телль-Абъяд

Армия Турции в рамках своей операции «Источник мира» вошла в сирийский город Телль-Абъяд. Военные начали столкновения с бойцами «Сирийских демократических сил» (SDF).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

Также турецкие силовики устроили артиллерийский обстрел курдского города Кобани на границе двух стран.

"Кобани, город, который несколько месяцев сопротивлялся ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка. — News.ru) и проложил путь к его поражению, теперь обстреливается турецкой армией", — написал в Twitter официальный представитель SDF Мустафа Бали.

Намерения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана под видом создания «зоны безопасности» зачистить сирийский северо-восток (а, например, не контролируемую джихадистами провинцию Идлиб на северо-западе Арабской Республики) вписываются в многолетнюю политику Анкары по борьбе с курдским народом. Несмотря на то что курды, по некоторым оценкам, составляют до 25% населения Турции, руководство этой страны долгие годы отказывает им в праве на автономию и проводит репрессии в отношении национальных объединений вроде Рабочей партии Курдистана

Как писал News.ru, ранее турецкая армия пересекла сирийскую границу в трёх точках. До этого авиация Турции атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с террористическими группировками.

Курды попросили США создать в Сирии бесполётную зону, но Дональд Трамп запретил своей армии помогать им, хотя позднее назвал вторжение Турции плохой идеей.

Военную агрессию Анкары осудили Германия и Франция.