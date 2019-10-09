РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море

Подлодка «Колпино» провела стрельбы «Калибрами» в Черном море

Подводная лодка «Колпино» в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами «Калибр», поразив цели на полигонах на побережье и в море, сообщает Минобороны

«Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» выполнил стрельбу ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения», — передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ведомство отмечает, что ракеты поразили заданные цели, которые располагались на берегу в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов Черноморского флота.

30 сентября сообщалось, что ударная группа в составе трех малых ракетных кораблей Балтфлота выполнила одновременные электронные пуски ракет комплексов «Калибр-НК». Целью был «отряд боевых кораблей» условного противника и удаленные объекты на суше.