Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) отразили наступление турецкой армии на сирийский город Тель-Абьяд. Об этом сообщил представитель СДС Мустафа Бали в своем Twitter-аккаунте.

«Наступления на данный момент нет», — написал Мали.

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС на севере Сирии. В частности, обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек.