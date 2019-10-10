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Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии 

Lenta.ru + ещё 52 46 минут назад
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Фото: Azad Lashkari / Reuters
Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) отразили наступление турецкой армии на сирийский город Тель-Абьяд. Об этом сообщил представитель СДС Мустафа Бали в своем Twitter-аккаунте.
«Наступления на данный момент нет», — написал Мали.
Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС на севере Сирии. В частности, обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.
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Войска , Армия , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Свободная сирийская армия , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Мали , Сирия
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