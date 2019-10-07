National Interest назвал пять лучших российских танков

МОСКВА , 7 окт — РИА Новости. Журнал The National Interest опубликовал список лучших боевых танков, разработанных в СССР и России

Лидером рейтинга стал танк нового поколения Т-14 «Армата». Конструктивные особенности машины делают ее «потенциально самым опасным танком в мире». Выделяется 1500-литровый дизельный двигатель, которой обеспечивает танку оптимальное соотношение мощности и веса, а также модульный комплекс динамический защиты «Малахит».

Вторым в списке стал проект перспективной боевой машины Т-95. Его называют «возможно, самым смертоносным российским танком». Ожидалось, что разработка превзойдет основные боевые танки НАТО и в защищенности, и в огневой мощи. В частности, машину планировали оснастить 152-миллиметровой пушкой, расположенной в необитаемой башне, а боекомплект расположить под ней. Впрочем, точные технические характеристики проекта были засекречены.

Т-90 издание назвало самым массовым танком третьего поколения в российской армии. После доработки защитных и огневых систем и с новой броней машина может превзойти американские танки M1 «Абрамс».

На четвертое место эксперты поставили семейство танков Т-54/Т-55. Отмечается, что эти машины участвовали во множестве военных операций от Сирии до Ирака и входят в число наиболее «опытных» танков в мире.

Закрыл список легендарный советский танк Т-34. Отмечается, что эта боевая машина отличалась от предшественников более тяжелой броней, за счет которой Красной армии удалось эффективно противостоять немецким противотанковым пушкам, в частности Pak-36. В то же время на счету Т-34 больше всего боевых потерь, однако это, скорее всего, объясняется недостаточной подготовленностью танкистов, говорится в материале.