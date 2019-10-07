США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу

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СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске американских войск в Европу 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
США весной 2020 года проведут в Европе масштабные учения, в рамках которых планируется "самая большая передислокация войск" на континент за последние 25 лет, пишет Spiegel со ссылкой на сообщение американского командования.
По данным газеты, Пентагон перебросит через Атлантику 20 тысяч военнослужащих.
Целью учений Defender 2020 ("Защитник 2020") заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.
В маневрах примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса. Военнослужащих передислоцируют в Польшу и страны Балтии. Германия станет логистическим центром на время проведения учений, отмечает газета.
Немецкие политики прогнозируют ухудшение отношений с Россией из-за объявленных маневров.
"Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", — заявил член комитета бундестага по обороне Александр Ной.
Он призвал Берлин отказаться от участия в Defender 2020 и не предоставлять территорию Германии для их проведения.
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Комментарии36
Войска , Армия , Видео , США , Александр Ной , Бундестаг , Пентагон , НАТО , Spiegel
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