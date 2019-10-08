Как Россия «раздувает» свою военную мощь

Цанькао сяоси (Китай): «раздутая» военная мощь! Российский «надувной» полк «обратил силу противника в свою пользу»

Цанькао сяоси (Китай) рассказывает о «надувном» полке российской армии, который принял участие в сентябрьских учениях «Центр-2019». Его основной вид вооружений — надувные танки, самолеты и ракетные комплексы, стоимость которых может достигать 50 тысяч долларов за один макет. Оправдана ли покупка таких «больших игрушек»? рассказывает о «надувном» полке российской армии, который принял участие в сентябрьских учениях «Центр-2019». Его основной вид вооружений — надувные танки, самолеты и ракетные комплексы, стоимость которых может достигать 50 тысяч долларов за один макет. Оправдана ли покупка таких «больших игрушек»?

Обман — пожалуй, самая древняя военная тактика. Всегда и везде, практически в каждой известной битве был использован этот прием, который часто застает врасплох противника.

Согласно сообщению министерства обороны России от 19 сентября, в ходе военных учений «Центр-2019», проходивших в Оренбургской области , инженерно-маскировочное подразделение использовало надувные танки Т-72 и противоракетные комплексы С-300, чтобы сбить противника с толку и ввести его в заблуждение. По сути, на поле боя из ничего была создана «мощная (поддельная) армия».

А «режиссером постановки» стало профессиональное «подразделение обмана» — 45-й инженерно-маскировочный полк. Так как это подразделение чаще всего использует надувное вооружение и военную технику в качестве ложных целей, его в шутку прозвали «надувной полк».

По сообщению российских СМИ, главным вооружением такого полка являются надувные модели оружия. На данный момент в учениях приняло участие следующее «вооружение»: истребитель перехватчик МиГ-31, боевой самолет Су-27, танк Т-72, танк Т-80, ракетный комплекс С-300, аппаратная машина РЛС, машина обеспечения и тактический ракетный комплекс «Точка-У». Кроме того, на вооружении данного подразделения также стоит аппаратура, которая способна значительно снизить эффективность оптических и инфракрасных приборов, а также систем радиолокационной разведки противника.

Разумеется, есть существенная разница между этими надувными моделями вооружения и теми надувными игрушками, которые мы видим в торговых центрах и на развлекательных площадках. По сообщению информагентства «Спутник», в некоторых передовых надувных моделях российской армии (например, в моделях баллистических ракет) используется специальный металлизированный состав, благодаря которому модель на экранах радаров отображается как настоящее оружие.

На некоторых надувных моделях вооружения также дополнительно установлены приборы инфракрасного излучения, которые позволяют противнику видеть «оружие», частота схожа с частотой электродвигателя малой мощности. За счет нагревания специальной металлической сетки приборы имитируют изменения температуры (инфракрасного сигнала), которые могут быть только у настоящей техники. Таким образом, все усилия направлены на то, чтобы любым разведывательным оборудованием «надувная армия» обнаруживалась как настоящая.

Согласно имеющимся данным, у такого надувного вооружения обычно используется укрепленная внешняя герметичная оболочка, модель обычно довольно легкая, например, модель танка Т-80 весит всего чуть больше 30 кг. После того, как ее сдуют, один солдат спокойно сможет нести «танк» за плечами. Вес крупной «техники» не превышает 100 кг, любое транспортное средство сможет ее перевезти.

После того как техника будет доставлена на предварительную позицию, понадобится пять минут, чтобы надуть одно оружие. По сообщению российских СМИ, например, для полного размещения надувного танкового батальона с танками Т-80 потребуется в общей сложности 2,5 часа. Помимо того, что на позициях устанавливаются фальшивые танки, казармы и машины обеспечения, также с помощью специального оборудования создаются «следы» от танковых гусениц. Другими словами, способность в короткие сроки надлежащим образом развернуть все необходимые силы и средства — это уникальное мастерство 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка российской армии.

Сколько же стоит такое «вооружение»? Согласно видеоматериалам, опубликованным российским производителем надувной техники, один надувной танк Т-80 обойдется примерно в 20 тысяч долларов, цена надувного ракетного комплекса С-300 составит 50 тысяч долларов, а крупным заказчикам российская сторона, возможно, даже предоставит скидку. Если же рассматривать это как «покупку игрушки», то эти «большие игрушки» действительно недешевые. Однако учитывая, что стоимость тяжелого вооружения, муляжи которого создаются, колеблется от нескольких до сотен миллионов долларов, а также то, что в ходе войны имитация реального вооружения может сыграть важную роль, стоимость надувного вооружения вполне оправдана.

По сообщению российской газеты «Известия», в российской «Государственной программе вооружений-2020» «покупка маскировочного оборудования» стала отдельным пунктом, что показывает уровень ценности данной отрасли. Согласно информагентству «Спутник», с 2014 года российские войска стратегического назначения также проводят испытания надувных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс» с целью прикрытия действий стратегических военных войск в сумеречное и ночное время. После перемещения ракетных подразделений надувные стратегические ракеты начинают «нести дежурство» на месте дислокации.

Это реалистичное надувное вооружение может не только заставить противника сомневаться, заманить его в ловушку, из ничего на поле боя создать смертельное оружие, но также может запугать противника, в результате чего можно выиграть сражение еще до его начала. Это хорошо поставленное «шоу иллюзий» вводит противника в заблуждение и провоцирует на ошибки, оказывая таким образом огромное влияние на исход войны.