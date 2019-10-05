Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Израиль сообщил о запуске двух ракет из сектора Газа
Фото: © REUTERS / Ammar Awad/File Photo
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
"С территории Газы в сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не пересекли границу с Израилем", — говорится в сообщении армии.
Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу.
Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра, 54 палестинца были ранены в результате стычек израильских военных с демонстрантами "Марша возвращения", проходившего у границы, из них 22 человека получили огнестрельные ранения. Погиб 28-летний палестинец.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Войска , В мире , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новую страну заподозрили во «вмешательстве» в выборы США
Новую страну заподозрили во «вмешательстве» в выборы США37
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве2
Принесет мир: О «формуле Штайнмайера» на Украине
Принесет мир: О «формуле Штайнмайера» на Украине200
Градус противостояния: Таллин и Рига ссорятся из-за водки
Градус противостояния: Таллин и Рига ссорятся из-за водки
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России
Перенести из США: в ООН ответили на предложение России467
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение