Более 50 палестинцев пострадали в Израиле

Более 50 палестинцев пострадали в стычках с военными Израиля

Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа, один человек погиб.

«Сегодня погиб 28-летный палестинец, ещё пятьдесят четыре палестинца получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточных границах анклава», — цитирует РИА Новости представителя Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидру.

Представитель отметил, что среди пострадавших 22 человека были ранены боевыми пулями.

20 сентября сообщалось, что более 70 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с военными Израиля.