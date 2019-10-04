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Более 50 палестинцев пострадали в стычках с военными Израиля 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Более 50 палестинцев пострадали в Израиле
Фото: РИА Новости
Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа, один человек погиб.
«Сегодня погиб 28-летный палестинец, ещё пятьдесят четыре палестинца получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточных границах анклава», — цитирует РИА Новости представителя Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидру.
Представитель отметил, что среди пострадавших 22 человека были ранены боевыми пулями.
20 сентября сообщалось, что более 70 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с военными Израиля.
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Войска , Армия , В мире , Минздрав РФ , РИА Новости
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