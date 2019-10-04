Греческий фрегат сел на мель в ходе крупнейших учений

Фрегат «Элли» ВМС Греции сел на мель в ходе крупнейших военных учений «Парменион», сообщили СМИ.

Как передает телеканал Skai, инцидент произошел в 3 часа ночи (время совпадает с московским) в районе Камариотисса острова Самотраки. Сейчас фрегат уже сняли с мели, повреждений он не получил передает РИА «Новости».

По сообщению канала, после происшествия предполагалось отменить высадку десанта на Самотраки, но затем было решено учения продолжить в соответствии с планом.

Напомним, в июле 2018 года большой десантный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Ослябя» сел на мель недалеко от Владивостока.