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Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Минобороны РФ раскрыло планы на Антарктику
Фото: © РИА Новости / Минобороны РФ
Две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году", — сообщили в военном ведомстве.
Это будут первые станции на Крайнем Севере. Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что приоритеты развития военной инфраструктуры сейчас — строительство объектов для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.
В настоящее время боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности. Они работают в Ленинградской и Калининградской областях в Западном военно округе, в Краснодарском крае на юге, в Оренбургской области в Приволжье, а также в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях в Сибири.
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Войска , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , РИА Новости , Мурманская Область , Республика Коми
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