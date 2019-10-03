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Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД 

RT на русском 34 минуты назад
Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД
Фото: RT на русском
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».
«Я сказал сразу же, что мы будет делать то же самое, но заранее объявляем, что не будем размещать ракеты, если они у нас появятся — наземного базирования средней дальности, в тех регионах и до тех пор, пока в этих регионах не появится система американского производства. Ну сказал раз пять — никто не реагирует, ни в Штатах не отреагировали до сих пор, ни в Европе, как будто оглохли, не слышат», — сказал Путин.
25 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
В частности, письмо от президента России о моратории на развёртывание РСМД в Европе получила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
2 февраля Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах мира до тех пор, пока в них не появится аналогичное оружие американского производства.
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Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Политика , США , Федерика Могерини , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Москва
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