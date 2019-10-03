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Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы 

Российская Газета + ещё 1 4 часа назад
Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы
Фото: Российская Газета
22 десантника из 25-й пехотной дивизии вооруженных сил США получили различные травмы во время ночных прыжков с парашютом, сообщили в командовании подразделения. В десантировании принимали участие 80 военных и более четверти из них пострадали.
"Воздушные операции всегда сопряжены с риском, — передает ТАСС комментарий официального представителя дивизии Эшли Сэнгстера. — Мы стараемся минимизировать этот риск, насколько это возможно. Все военнослужащие в наличии, наша задача — продолжать учения".
Он также уточнил, что десантники должны были приземлиться внутри заранее определенного квадрата, но по невыясненным причинам их унесло в сторону. Семерых пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
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Войска , Армия , ИТАР-ТАСС , США
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