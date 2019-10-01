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Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам 

Рамблер 45 минут назад
Журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
Фото: РИА Новости
Сотрудник РИА «Новости» Свят Павлов пожаловался на тренинг Министерства обороны для журналистов, работающих в горячих точках, сообщила «Медиазона».
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Тренинг «Бастион», который прошел Павлов, был организован Союзом журналистов Москвы при участии Минобороны и других силовых ведомств. Мероприятие проводится с 2006 года.
По словам журналиста, с первого дня тренинга началась «такая армия-армия». При этом о способах обучения сотрудников СМИ никто не предупреждал.
«Там одной девушке порвали ухо, потому что у нее там была сережка на ухе — у нее оторвали сережку и все, ухо порвано. Другую девушку с истерическим припадком увезли на скорой. Какому-то парню из арабской редакции отбили ребра, у меня была разбита морда и тело. Пострадавших было много. Мой коллега пошел в лазарет, попросил оказать ему помощь, но ему там сказали: "Тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо"», — рассказал Павлов.
По его словам, они с коллегами обратились в редакцию, поменяли билет и вернулись в Москву.
В Москве Павлов обратился к врачам, которые зафиксировали у него множество ссадин и ушибов на грудной клетке, руках, ногах и лице, ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга.
Журналист обратился в Главное следственное управление СК РФ и попросил возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении составителей тренинга.
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Комментарии
Войска , Министерство обороны , СКР , РИА Новости
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