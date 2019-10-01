Военные Латвии по ошибке рассылали секретные документы

Латвийские военные по ошибке рассылали секретные документы, пишут СМИ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии 1,5 месяца по ошибке рассылали посторонним лицам секретную оперативную информацию, в том числе касающуюся российской военной техники, сообщает во вторник интернет-версия газеты Diena.

В распоряжении издания есть скриншоты с десятками текстовых сообщений.

"Эти сообщения предоставляют оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени. Большая часть этой информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии", — сообщает издание.

По данным Diena, в течении длительного периода посторонним отправлялась и гораздо более конфиденциальная информация, включающая, например, данные о том, когда в НВС объявляли боевую тревогу.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пока никак не прокомментировал эту информацию.