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Командование шведского флота ушло под землю из-за России 

Lenta.ru 1 час назад
Командование шведского флота ушло под землю из-за РФ
Фото: Marit Hommedal / EPA
Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на подземную базу времен холодной войны, которая расположена на острове Мускё. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя флота.
Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, отметил шведский аналитик Никлас Гранхольм. «Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Мускё», — сказал он.
Глава отдела коммуникаций шведского ВМФ Ребекка Ландберг отметила уникальность базы и сравнила ее размеры с площадью старого города в Стокгольме. «Вооруженные силы должны адаптировать операции под решения проблем, связанных с ухудшением внешней среды», — пояснила она.
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Войска , Армия , В мире , Швеция
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