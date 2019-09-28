Российские военные прибыли в Венесуэлу

Мадуро: в Венесуэлу прибыли российские специалисты в военно-технической сфере

Два самолета с российскими специалистами прибыли в Венесуэлу для оказания военно-технической поддержки. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле. Те, кто прилетел в начале года, уехали, приехала новая команда", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в "Твиттере".

В конце марта газета "Комерсио" сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.