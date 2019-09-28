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Мадуро: в Венесуэлу прибыли российские специалисты в военно-технической сфере 

ТАСС + ещё 9 10 минут назад
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Фото: ТАСС
Два самолета с российскими специалистами прибыли в Венесуэлу для оказания военно-технической поддержки. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.
"Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле. Те, кто прилетел в начале года, уехали, приехала новая команда", — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в "Твиттере".
В конце марта газета "Комерсио" сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Как подчеркнула Захарова, "нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах".
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Комментарии18
Войска , Армия , В мире , США , Мария Захарова , МИД , Правительство РФ , Венесуэла
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