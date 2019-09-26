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Модернизированный Ил-78-2 совершил первый полет 

Rambler News Service 28 минут назад
Ил-78-2 совершил первый полет
Фото: РИА Новости
Модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет, следующим этапом станут предварительные испытания, говорится в официальном сообщении предприятия «Ильюшин».
«По проекту модернизации на воздушном судне установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, средства обороны и связи. При работах применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты», — приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Юрия Грудинина.
По его словам, у модернизированного самолета увеличился срок службы. Проект модернизации был разработан Авиационным комплексом имени С. В. Ильюшина согласно тактико-техническому заданию, утвержденному министерством обороны России в целях модернизации парка имеющихся на вооружении самолетов-топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.
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Войска , Армия , Оружие , Юрий Грудинин , Министерство обороны , Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина
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