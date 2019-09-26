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Журналистам в Сирии показали обученный российскими специалистами спецназ 

Версия 13 минут назад
Журналистам показали учения сирийского спецназа
Фото: РИА Новости
Средства массовой информации сообщили, что близ Дамаска прошли учения сирийского спецназа, подготовленного российскими военными специалистами.
Поскольку учения бойцов отряда специального назначения проходили в условиях, приближенных к боевым, были приглашены десятки журналистов.
Как отмечает Sputnik News, инструктора их России на территории Сирийской Арабской Республики готовят не только бойцов, готовых действовать на передовой, но и представителей инженерных войск. В частности это касается саперных подразделений, действующих в тех регионах страны, где не идут активные боевые действия, но необходимо проводить разминирование населенных пунктов, дорог и т.д.
Помимо этого, в материале издания отмечается, что специалисты из Российской Федерации работают в Сирии уже более трех лет. При этом российские военные обучают своих сирийских коллег, как тактике боевых действий, так и оказанию первой помощи.
Напомним, гражданская война на территории Арабской Республики продолжается с 2011 года. В конфликте принимают участие три основных силы: правительственные войска под руководством президента Башара Асада, умеренная оппозиция и радикальные исламистские группировки. При этом оппозиция получает помощь от Международной антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов, а Россия поддерживает официальные власти страны.
Ранее, в августе этого года, сообщалось, что российский спецназ провел успешную военную операцию в сирийской провинции Идлиб, в ходе которой была устроена засада в тылу противника. Результатом стала ликвидации как минимум одиннадцати боевиков.
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Комментарии
Войска , Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Башар Асад , ИА Sputnik , Дамаск , Сирия
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