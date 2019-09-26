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Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57 

Российская Газета + ещё 3 57 минут назад
Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС начальник научно-технического центра НПП "Полет" (входит в "Ростех") Алексей Ратнер.
По его словам, истребитель оборудовали дополнительными техническими средствами многоканальной системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания).
Он отметил, что эта система прошла уже через несколько поколений самолетов. Но самая последняя модификация разработана специально под Су-57.
Справка "РГ"
Система ОСНОД принята на вооружение в 1970-е годы. Ее новейшая версия позволяет обеспечить автоматический высокоскоростной обмен информацией при управлении различными судами ВВС России, включая беспилотники в реальном масштабе времени. Может пепередавать данные в условиях активного радиоэлектронного противодействия.
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Войска , Армия , Оружие
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