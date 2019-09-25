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Эксперт рассказал о российских истребителях шестого поколения 

RT на русском 1 час назад
Стало известно о новом поколении российских истребителей
Фото: РИА Новости
Генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об отечественных истребителях шестого поколения.
Как отметил эксперт, работу над шестым поколением истребителей ведут довольно давно, и главной их особенностью станет замена пилотов искусственным интеллектом.
«Смысл в чём? Пилотажные перегрузки при манёврах становятся очень большими, более девяти единиц. Их переносимость лётным составом, то есть людьми, ограничена. Отсюда и появилась идея сделать самолёты беспилотными», — пояснил он.
По его словам, если в настоящее время истребительная авиация спокойно работает на высоте до 12-15 тыс. метров, то в шестом поколении могут быть предусмотрены высоты до 25-30 км.
Кроме того, сказал Попов, в новом поколении будет более комплексное использование всех устройств и систем, в том числе навигационных и прицельных.
Немаловажным эксперт считает и повышение энергетических возможностей самолётов.
Ранее военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН отметил, что российские истребители, даже если они поколения 4++, чуть ли ни на голову выше по характеристикам, чем американские аналоги.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Владимир Попов , Андрей Красноперов
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