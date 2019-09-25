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Ars Technika: морж потопил надувной катер ВМФ России 

ИноСМИ 6 часов назад
Как морж потопил катер ВМФ России
Фото: © РИА Новости, Павел Львов
Путешествие российских военных моряков и ученых на остров Вильчека, расположенном на архипелаге Земля Франца-Иосифа, закончилось необычным происшествием. Когда люди попытались высадиться на берег, самка моржа, очевидно, «защищая своих детенышей», атаковала лодку. При этом никто, в том числе и животное, не пострадал, говорится в сообщении Ars Technika.
На прошлой неделе буксирное судно ВМФ России — судно «Алтай» Северного флота — спустило на воду жесткий надувной катер, чтобы добраться до острова Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа — цепочки островов в Арктике, где в настоящее время есть только дикие животные и размещена база, где живут российские военные. На борту этой лодки были моряки и ученые из Российского географического общества. Когда они попытались высадиться на мыс Геллера, самка моржа, очевидно, «защищая своих детенышей», атаковала и потопила их лодку. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского географического общества.
Хотя лодка утонула, командиру отряда удалось сделать так, что все участники экспедиции благополучно сошли на берег, о чем сообщил представитель общества. Северный флот предлагает немного иную версию этого происшествия: «При высадке на мысе Геллера группе исследователей пришлось спасаться от самки моржа, которая, оберегая своих детенышей, напала на экспедиционную шлюпку. Серьезных неприятностей удалось избежать, благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда».
Целью этой совместной экспедиции Российского географического общества и Северного флота было изучение маршрутов более ранних арктических экспедиций к этому архипелагу и проведение биологических исследований на островах. Ученым также удалось обнаружить артефакты, оставшиеся от австро-венгерской экспедиции 1874 года, в результате которой были открыты эти острова, и экспедиции 1898-1899 годов под руководством американского журналиста Уолтера Уэллмана (Walter Wellman), который позже предпринял попытку пролететь над Северным полюсом. Они также искали могилу российского полярника Георгия Седова, который погиб на пути к Северному полюсу в 1914 году.
Как сообщили представители Северного флота, в результате инцидента ни один морж не пострадал.
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Войска , Происшествия , Статьи , ВМФ России , Георгий Седов , Русское географическое общество
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