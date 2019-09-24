В Пекине проведут многотысячный военный парад

15 тыс. военнослужащих примут участие в военном параде, посвященном Национальному празднику КНР

В военном параде, посвященном предстоящему Национальному празднику, который состоится в Пекине 1 октября, примут участие около 15 тыс. военнослужащих. Об этом стало известно в групповом интервью, проведенном канцелярией Руководящей группы по делам военного парада в Пекине во вторник.

Предстоящий парад будет самым масштабным за последние годы, заявил в групповом интервью Цай Чжицзюнь, заместитель главы канцелярии Руководящей группы по делам военного парада.

По его словам, в параде примут участие 59 колонн и сводный военный оркестр, а также более 160 самолетов и 580 единиц техники.