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15 тыс. военнослужащих примут участие в военном параде, посвященном Национальному празднику КНР 

ИА Синьхуа 47 минут назад
В Пекине проведут многотысячный военный парад
Фото: РИА Новости
В военном параде, посвященном предстоящему Национальному празднику, который состоится в Пекине 1 октября, примут участие около 15 тыс. военнослужащих. Об этом стало известно в групповом интервью, проведенном канцелярией Руководящей группы по делам военного парада в Пекине во вторник.
Предстоящий парад будет самым масштабным за последние годы, заявил в групповом интервью Цай Чжицзюнь, заместитель главы канцелярии Руководящей группы по делам военного парада.
По его словам, в параде примут участие 59 колонн и сводный военный оркестр, а также более 160 самолетов и 580 единиц техники.
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Войска , Азия , Армия , Китай
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