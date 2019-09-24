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Стало известно о серии самоубийств моряков с американского авианосца 

Lenta.ru + ещё 2 52 минуты назад
СМИ узнали о серии самоубийств американских моряков
Фото: РИА Новости
Трое членов экипажа авианосца ВМС США USS George H. W. Bush покончили с собой за последнюю неделю. Об этом сообщил капитан корабля Шон Бэйли на странице судна в Facebook.
«C тяжелым сердцем я подтверждаю потерю троих моряков за последнюю неделю в результате отдельных и не связанных друг с другом случаев суицида. Мое сердце разбито», — сказано в публикации.
Там же говорится, что всего за два года среди членов команды было пять таких случаев. Командир призвал всех своих подчиненных работать вместе, чтобы предотвратить новые самоубийства. Он отметил, что на корабле действуют консультанты, психологи и священники, и напомнил о вреде распространения слухов и сплетен.
Как сообщает New York Post, военный корабль расквартирован для ремонта в доке в штате Вирджиния. Ни один из упомянутых суицидов не произошел на самом судне.
В апреле этого года сообщалось о беспокойстве американских властей по поводу самоубийств среди ветеранов: около 20 бывших военных США кончают с собой каждый день. Вероятность погибнуть от суицида у ветеранов более чем в два раза выше, чем у среднего американца.
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Войска , Армия , США
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