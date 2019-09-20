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Прапорщик-игроман выставил на продажу запчасти компьютеров ФСБ 

Ura.Ru 16 минут назад
Прапорщик выставил на продажу части компьютеров ФСБ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин продавал на портале «Авито» детали компьютеров спецслужбы, а вырученные деньги тратил на ставки в букмекерских конторах. За год работы прапорщик разобрал более 500 системных блоков, оставив без техники один из факультетов учебного заведения, сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на решение военного суда Московского гарнизона об отправке Хайруллина в колонию-поселение.
Издание отмечает, что теперь уже бывший сотрудник ФСБ оформил явку с повинной и сам рассказал следователям детали преступлений. В августе 2017 года Хайруллин стал отвечать за пропускной режим в учебном заведении и получил ключи от всех помещений, после чего решил разбирать компьютеры.
«По словам прапорщика, получив в свое распоряжение несколько сотен новеньких компьютеров, он сразу же разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры и модули памяти «примерно за 25-30 тысяч рублей»», — пишет газета. По началу экс-силовик планировал выиграть деньги на ставках, купить новое оборудование и вернуть все на место. Однако план техника не сработал, и он начал еженедельно продавать детали на сайтах «Авито» и «Юла». Суд оценил общий ущерб по делу в 7,273 миллиона рублей.
Военный суд принял во внимание то, что Хайруллин оформил явку с повинной, раскаялся и активно помогал следствию. Техника приговорили к четырем годам колонии-поселения.
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Войска , Происшествия , ФСБ , Газета "Коммерсантъ"
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