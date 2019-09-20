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В США испытан дрон-заправщик 

Популярная механика + ещё 7 1 час назад
Беспилотник-заправщик испытали в США
Фото: http://www.boeing.com
Испытание состояло во взлете, пролете по заданному маршруту и посадке на аэродром.
"Испытательный объект MQ-25, известный как T1, выполнил автономный полет под руководством летчиков-испытателей Boeing, управлявших полетом с наземного поста управления в аэропорту MidAmerica в городе Маскута в штате Иллинойс", — говорится в сообщении Boeing.
Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.
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Войска , Армия , Оружие , Boeing , США
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