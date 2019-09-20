Раскрыты подробности активной фазы «Центр-2019» в РФ

Минобороны раскрыло подробности активной фазы «Центр-2019» под Оренбургом

На полигоне Донгуз в Оренбургской области пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019»

На полигоне Донгуз в Оренбургской области 20 сентября пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Таджикистана и В ходе этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооруженных сил Пакистана Киргизии , Индии, Казахстана Узбекистана отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил.

«В практических действиях от Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие мотострелковые, танковые соединения Сухопутных войск, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, парашютно-десантные и десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск, соединения специального назначения, инженерных и железнодорожных войск, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Груша"», — сообщили в Министерстве обороны России.

От вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий будут задействованы свыше двух тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений сухопутных войск, воздушно-десантных войск и сил специального назначения, а также 28 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил НОАК.

«В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы действий соединений, воинских частей и подразделений, с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств», — отметили в ведомстве.

Розыгрыш практических действий войск (сил) будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.

На начальном этапе в ходе ведения маневренной обороны с целью срыва наступления условного противника, нанесения ему поражения и вовлечения его в «огневой мешок» подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями Республики Казахстан осуществят отход на подготовленный оборонительный рубеж.

«Отход подразделений обеспечат огнем прямой наводкой и во фланг наступающему условному противнику танковые подразделения 21-ой отдельной мотострелковой бригады, противотанковый резерв 385-ой артиллерийской бригады, сводный огнеметный батальон тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во взаимодействии с подразделением вооруженных сил Республики Пакистан. Средства воздушного нападения условного противника будут уничтожаться средствами ПВО мотострелкового и танкового соединений огнем зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". Условия для выхода главных сил условного противника в "огневой мешок" подрывом огненного вала и постановкой минного поля создадут инженерные подразделения из состава подвижного отряда заграждения», — рассказали в Минобороны.

Самолеты Ту-22М3 дальней авиации, Су-34, Су-35С и Су-25СМ оперативно-тактической авиации ВКС Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с самолетами Хун-6, Цзянь-11 и Джи-Аш 7А военно-воздушных сил НОАК нанесут групповые авиационные удары по выдвигающимся резервам и средствам ПВО условного противника. Непосредственное огневое поражение силам условного противника осуществит группировка артиллерии в составе артиллерийских подразделений Российской Федерации и НОАК.

В ходе следующего эпизода подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации, во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил Республики Казахстан и НОАК при поддержке авиации нанесут огневое поражение условному противнику с целью создания условий для проведения наступления. Подразделения ракетных войск двумя ракетами «Искандер-М» нанесут удары по передовым командным пунктам, позициям артиллерии и вторым эшелонам условного противника.

В ходе нанесения дальней и оперативно-тактической авиацией ВКС России ракетно-бомбовых ударов будут применены разведывательно-ударные комплексы в составе КРУС «Стрелец», беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» и самолетов Ту-22М3 и Су-24МР, оснащенные специальными авиационными прицельно-навигационными комплексами СВП-24 «Гефест».