«Армата» в реальном бою «ослепнет»

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков вступился за честь боевой бронированной машины Т-15 на платформе «Армата». И в частности — конструкторов тульского КБ приборостроения, создавших необитаемый боевой модуль «Бумеранг-БМ», который предназначен для установки как на машину Т-15, так и на другие легкобронированные машины, обслуживающие мотострелковые войска.

Предварительно необходимо сказать несколько слов о том, что же представляют собой боевые модули. Условно говоря, это необитаемые башни (хоть на БТР, БМП и бронеавтомобилях никаких башен нет), ну, или «скворечники» относительно небольшого размера. Они оснащены целым комплексом оружия — пушкам, пулеметами, гранатометами, пусковыми установками ракет, как правило, противотанковых. БМ управляется дистанционно экипажем, расположенным внутри машины. Также на БМ устанавливается «зрение» машин — оптические приборы, работающие в видимом и инфракрасном спектрах. С их помощью экипаж отслеживает боевую обстановку и осуществляет наводку стрелково-пушечного оружия.

«Военно-промышленный курьер» утверждает, что все эти разработки прекрасно выглядят на парадах. В реальном же бою от них пользы нет. Более того, они могут сильно осложнить положение боевой машины, сделать ее беспомощной.

Логика тут такая. В машинах, которые периодически, 9 мая, проходят по Красной площади, оптика БМ прикрыта разве что козырьком от дождя. В бою такая «защита» явно мала и слаба. Достаточно осколков от близкого взрыва, чтобы была выведено из строя все оптико-электронное оборудование. БМ может принести немало бед даже камешек, как утверждает ВПК. Также для него смертельно опасен точный выстрел снайпера.

Алексей Леонков советует авторам «Военно-промышленного курьера» делать выводы о боеспособности боевых комплексов, не только наблюдая парады. Он пишет, что в боевом оснащении БМ имеет специальные автоматические шторки из металла, стойкие к пулям и осколкам, которыми прикрывается оптика.

Да, снайперский выстрел может быть опасным. Но не все тут столь однозначно. Армейский снайпер работает на дистанции до 900 метров. Он попадет под огонь БМ намного раньше, чем сможет произвести первый выстрел. Потому что дальность огня БМ — от 3 км до 5 км. Шансы «ослепить» БМ увеличатся, если пригласить снайпера из Сил специальных операций, оснащенного винтовкой с дальностью до 1,5-2 км. Но ССО для общевойсковых операций не привлекаются.

Алексей Леонков на основании расчетов потерь среди атакующих и обороняющихся (в данном случае, атакующих с помощью БМП), а также накопленной статистики показывает, насколько эффективнее и безопаснее для экипажей боевые машины с необитаемым боевым модулем, чем без него. Однако авторы «Военно-промышленного курьера» вовсе не утверждали, что любой НБМ бессмысленен и даже вреден. Речь шла о качестве российских НБМ. При этом, конечно, были произнесены чрезвычайно резкие слова: «налицо регресс нашей конструкторской школы».

Леонков квалифицирует это как «попытку выставить российских разработчиков недоучками».

«Нет, — заявляет он в финале «отповеди», — нашу военную технику делают все-таки профессионалы».

Однако на военных форумах, пожалуй, большая часть высказываний по поводу этого спора все-таки ставит под сомнение неуязвимость оптической системы «Бумеранга-БМ».

Вообще-то, точный ответ на вопрос о том, уязвим ли НБМ «Бумеранг-БМ» может дать только его участие в реальных боевых действиях. Таковые в ближайшее время как бы не просматриваются. Кроме, разумеется, «сирийского полигона». Есть и еще один механизм поиска ответа, также достаточно надежный. Это испытания боевого модуля в составе оснащенной им машины. «Бумеранг-БМ» планируется устанавливать на трех боевых машинах — на Т-15 «Армата», а также на «Бумеранг» и «Курганец».

Все три являются перспективными машинами, хоть и совсем близок момент их принятия на вооружение. Но при этом в апреле этого года завершились предварительные испытания «Бумеранга». Все заявленные характеристики были подтверждены. В частности, замечаний по НБМ не было. Правда, в качестве НБМ был использован модуль «Байкал» разработки нижегородского ЦНИИ «Буревестник» . Однако расположение оптики и ее состав на «Буревестнике» идентично НБМ «Бумеранг-БМ».

Боевая машина «Курганец» прошла более серьезную проверку. Есть многократно подтвержденные различными источниками сведения, что БМП «Курканец-25» проходил в прошлом году обкатку в Сирии. На сей раз уже с НБМ «Бумеранг-БМ». И опять же, никаких сведений о слабости модуля, о необходимости его доработки нет.

Ну, а на Т-15 «Армата» НБМ и вовсе находится в «тепличных условиях». Это связано с тем, что боевая машина оснащена комплексом активной защиты (КАЗ) «Афганит». КАЗ включает в себя РЛС с активной фазированной антенной решеткой, которая отслеживает опасно приближающиеся к машине боеприпасы противника. И, выстрелив навстречу гранату, разрушает эти боеприпасы. Причем, все. КАЗ израильского танка «Меркава» делает примерно то же самое, однако он бессилен против бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. «Афганит» справляется и с ними.

В связи с вышесказанным, следует признать, что позиция в споре у ВПК, основанная на чистом умозрении, более слабая, чем у Алексея Ленокова. Поскольку его выводы опираются на реальные обстоятельства.

И в заключение рассмотрим поконкретнее два модуля — «Бумеранг-БМ» и «Байкал». Они оба будут устанавливаться на Т-15 в зависимости от модификации и специфики боевого применения.

Главное орудие «Бумеранга-БМ» — автоматическая нарезная пушка калибра 30 мм. Дальность стрельбы — 4 км. Боезапас — 500 снарядов (160 бронебойных и 340 осколочно-фугасных). Скорострельность — 550 выстрелов в минуту. Скорость поворота ствола (вместе с модулем) при наводке — 60 град/сек. Стрельба может вестись как по наземным, так и по воздушным целям. Возможно ведение огня по внешнему целеуказанию.

Также имеется пулемет калибра 7,62 мм с 2000 патронами. И 4 противотанковые ракеты «Корнет» с наведением по лазерному лучу и дальностью 8 км.

НБМ имеет прицелы наводчика и командира, работающие в любое время суток.

«Байкал» — это более могущественный в огневом отношении модуль. Его главное орудие — автоматическая нарезная пушка калибра 57 мм, предназначенная для поражения всех типов целей. При определенных обстоятельствах «Байкал» может справиться и с основным боевым танком. Боекомплект пушки — 80 снарядов. Скорострельность — 120 выстр. /мин. Дальность стрельбы — 12 километров. Модуль имеет гиростабилизацию, благодаря чему боевая машина может стрелять на ходу и на плаву. Также имеется пулемет калибра 7,62 мм.