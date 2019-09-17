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В Арктике собрали более 500 тонн металлолома 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В Арктике собрали более 500 тонн металлолома
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) за лето собрали более 200 тонн металлического мусора на островах Врангеля в Арктике и Большой Шантар а Охотском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.
«Военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом около 55 тонн на острове Большой Шантар, и демонтировали одно ветхое строение. На острове Врангеля собрано и упаковано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около 2 гектаров земли», — цитирует агентство сообщение службы.
Металлический хлам вывезут с острова Врангеля до конца года, с Большого Шантара — в 2020-м. Сами экологи и оборудование уже переправлено на большую землю ветролетами.
11 сентября пресс-служба Северного флота сообщила, что военнослужащие их экологического взвода, которые также очищали Арктику, за 2,5 месяца собрали 360 тонн лома на острове Котельный в море Лаптевых. Это на 20 процентов больше запланированного. В 2020-м очистка острова продолжится.
Котельный чистят с 2015 года. За это время там было собрано более 3,3 тысячи тонн металлолома.
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Войска , Армия , Экология , Врангель
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